Пекин, , 12:03 — REGNUM Новый криминальный детективный фильм «Кровавая Маргаритка» стартует в кинотеатрах Китая с 22 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Режиссер фильма Сюй Сянюнь в своем фильме рассказывает историю расследования серии убийств, жертвами которых стали молодые женщины в одном небольшом городе в 1999 году. История показывает обстоятельства, в которых оказались двое китайских полицейских маленького городка, распутывающих это дело уже 19 лет подряд.

Для того, чтобы сделать фильм более реалистичным, Сюй потратил огромное количество времени изучая реальные уголовные дела и проживая в небольшом поселении, где общался с реальными полицейскими и наблюдал за их ежедневным ходом рабочего дня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае стартовал прокат фильма-оперы «Миссис Ива» о легендарной куртизанке