Великий Новгород, , 11:25 — REGNUM В трёх городах Новгородской области открылись виртуальные концертные залы в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства культуры, к проекту «Всероссийский виртуальный концертный зал» первыми в Новгородской области присоединились Великий Новгород, Пестово и Холм.

В Новгородской областной филармонии им. А.С.Аренского виртуальный концертный зал открылся онлайн-трансляцией концерта Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова из Московской филармонии.

В 2020 году виртуальные концертные залы появятся ещё в шести районных центрах Новгородской области: это Боровичи, Валдай, Старая Русса, Малая Вишера, Окуловка, Сольцы.

Напомним, врамках проекта «Цифровая культура» в России намерены открыть 500 виртуальных концертных залов и организовать 600 онлайн-трансляций.