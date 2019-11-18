Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM В исторический день рождения в Екатеринбурге пройдёт акция «Вечер музеев». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском управлении культуры.

Горожане смогут посетить более 20 музеев совершенно бесплатно с 18:00 до 22:00 18 ноября 2019 года. Организаторы рекомендуют заранее записываться на экспресс-экскурсии, чтобы избежать очередей. Билет можно приобрести как через интернет, так и в самих музеях.

По техническим причинам в проекте не сможет принять участие музей «Дом Поклевских-Козелл».

Как сообщало ИА REGNUM, днём рождения Екатеринбурга считается 18 ноября 1723 года. В тот день на железоделательном заводе дали пробный пуск ковочных молотов.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбург празднует исторический день рождения