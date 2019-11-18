Лос-Анджелес, США, , 11:14 — REGNUM Исполнители главных ролей в фильме «Лига Справедливости» Бен Аффлек и Галь Гадот заявили о своём желании увидеть версию этой картины от режиссёра Зака Снайдера. Об этом 17 ноября сообщил Deadline.

https://twitter.com/GalGadot/status/1196167460501671936

Аффлек и Гадот выложили на своих страницах в Twitter публикации с хештегом #ReleaseTheSnyderCut («выпустите версию Снайдера»). К ним также присоединился актёр Рэй Фишер, исполнивший в фильме роль Киборга.

Напомним, изначально съёмками «Лиги Справедливости» занимался американский кинорежиссёр Зак Снайдер. Однако позже его заменил Джосс Уидон.

Читайте ранее в этом сюжете: В Marvel анонсировали появление новых супергероев