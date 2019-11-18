Лос-Анджелес, США, 18 ноября 2019, 11:14 — REGNUM Исполнители главных ролей в фильме «Лига Справедливости» Бен Аффлек и Галь Гадот заявили о своём желании увидеть версию этой картины от режиссёра Зака Снайдера. Об этом 17 ноября сообщил Deadline.
https://twitter.com/GalGadot/status/1196167460501671936
Аффлек и Гадот выложили на своих страницах в Twitter публикации с хештегом #ReleaseTheSnyderCut («выпустите версию Снайдера»). К ним также присоединился актёр Рэй Фишер, исполнивший в фильме роль Киборга.
Напомним, изначально съёмками «Лиги Справедливости» занимался американский кинорежиссёр Зак Снайдер. Однако позже его заменил Джосс Уидон.
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