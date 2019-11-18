Тегеран, , 09:36 — REGNUM 17 ноября иранский короткометражный анимационный фильм «Pet man» получил приз в номинации «лучший фильм» на 4-м Международном фестивале анимационного кино в Боготе, Колумбия. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

«Pet man» рассказывает о торговце домашними животными, который засыпает в магазине и видит кошмар, в котором оказывается в клетке с питомцами. В попытке освободиться он сталкивается с множеством препятствий.

Раннее «Pet man» был удостоен награды за лучший короткометражный фильм 14-го международного кинофестивале в Струмице, Северная Македония, и 2-го международного кинофестиваля в Сан-Паулу, а также стал победителем в номинации «лучший фильм» кинофестиваля NEZ в Индии и получил награду за лучшую анимацию Международного кинофестиваля в Ларго, США.