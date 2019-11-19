19 ноября 2019 | Время чтения 7 мин

Марина Александрова, , 07:05 — REGNUM Искусство — великий дипломат. Причем, оно способно выступать в качестве посланника не только от одного народа к другому, но и от одной эпохи в жизни народа к другой — особенно в том случае, если общественное сознание никак не может починить распавшуюся связь времен.

Александр Самохвалов. Революция 1905 Марина Александрова © ИА REGNUM

Александр Дейнека. Пионер Марина Александрова © ИА REGNUM Александр Дейнека. Мать Марина Александрова © ИА REGNUM

Выставка «Дейнека/Самохвалов» в Петербургском «Манеже», открывшаяся в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, слишком масштабна, чтобы быть просто юбилейным мероприятием. 120-летие со дня рождения Александра Дейнеки тут, скорее, повод, а не причина. Возможно, приходит время от агрессивной враждебности ко всему советскому и насмешки над собственным прошлым перейти к осознанию того что это наше прошлое длиною в целую человеческую жизнь, которое невозможно просто взять и выкинуть, не нанеся смертельную рану народной идентичности. А возможно, современность — такая с виду «продвинутая» и «подкованная» нуждается в том, чтобы опереться на руку, протянутую из 30-х — 40-х. Крепкую руку физкультурника, рабочего, солдата. Человека, свято верящего в то, что люди на Земле будут жить счастливо и осмысленно — что, в общем, одно и то же.

Александр Самохвалов. На стадионе Марина Александрова © ИА REGNUM

На выставке. Александр Дейнека. Стометровка Марина Александрова © ИА REGNUM

Выставка двух великих советских художников организована Центральным выставочным залом «Манеж» в сотрудничестве с тремя музеями — Государственным Русским музеем, Государственной Третьяковской галереей и курской Государственной картинной галереей имени Александра Дейнеки. На ней представлены более двухсот пятидесяти работ из тридцати семи музеев и частных собраний, в том числе, зарубежных. Концепция выставки менялась в течение двух лет. Сначала это должна была быть выставка только Александра Дейнеки, потом она трансформировалась в выставку двух художников. У куратора выставки Семена Михайловского и дизайнера Антона Горланова появилась идея своеобразного «товарищеского матча» между ними — москвичом и ленинградцем. Этой идее посвящено все оформление выставки. Перед входом в залы возвышается трибуна стадиона, а залы поделены на шесть тематических «секторов»: спорт, труд, тело/дети, герои, война и мир. В каждом секторе работы экспонируются на своем фоне — сером, желтом, красном и так далее. Последний зал выводит зрителей на футбольное поле — с газоном, деревянной скульптурой, изображающей футболистов, и настоящими воротами. При этом, входя на выставку, зрители спускаются под уклон, в полутемные залы, с освещением, сконцентрированным на работах. Это создает впечатление погружения в таинственные пласты прошлого.

Александр Дейнека. Наемник интервентов Марина Александрова © ИА REGNUM

На выставке Марина Александрова © ИА REGNUM На выставке Марина Александрова © ИА REGNUM

Не знаю, насколько удачна эта идея в целом. Лично мне как зрителю не особо помогало разделение работ по темам, скорее, наоборот. Ведь в том и заключается гармония, к которой стремился человек той эпохи, что в его жизни сосуществовали и труд, и спорт и семейное счастье, и подготовка к защите Родины, к подвигу, и наслаждение спокойствием и красотой мирных дней. Возможно, для науки и интересно то, как трактовали одну и ту же тему разные художники, но все же попытки «разъять музыку как труп» немного смущают. А воздвижение арт-объекта в виде футбольного поля и ворот и вовсе вносит не слишком уместную постмодернистскую нотку. Ведь художник, пишущий картину, вряд ли пишет ее для того, чтобы утереть нос коллегам по цеху и никакого смысла в том, чтобы делать из искусства подобие соревнования, нет. Тем более, что, как сказал один из составителей выставки, все равно побеждает зритель.

Футбольное поле Марина Александрова © ИА REGNUM

На трибунах. Открытие Марина Александрова © ИА REGNUM

На выставке Марина Александрова © ИА REGNUM

Но, несмотря на некоторые спорные моменты, выставка производит ошеломляющее впечатление. Она похожа на порыв свежего ветра. Прежде всего, потрясает ощущение удивительно ясной душевной чистоты, исходящей практически от каждого персонажа. На выставке погружаешься в воистину нормальную жизнь, не тронутую абсурдом, не искаженную саркастической судорогой или гримасой безумия. Это не застойная «нормальность» обывателей, а веселое душевное здоровье людей, знающих, для чего они живут.

На выставке. Марина Александрова © ИА REGNUM

Александр Дейнека. Утренняя зарядка Марина Александрова © ИА REGNUM

Александр Самохвалов. Ремонт паровоза Марина Александрова © ИА REGNUM

На Западе, да и частенько у нас, любят сравнивать, а то и равнять коммунизм с фашизмом, а искусство сталинской эпохи — с искусством гитлеровской Германии. Понятно, ради чего это делается. Но достаточно взглянуть на картины Дейнеки и Самохвалова, чтобы понять главное отличие — в персонажах картин советских художников нет гордыни, самолюбования и чувства превосходства. Они не «делают лицо», не принимают картинных поз, копируя героев древности. Они просто живут — осмысленно, с достоинством. Даже изучающие военное дело осавиахимовцы не выглядят людьми, мечтающими устроить «дранг» на своих соседей, в них есть трезвая собранность, но нет агрессивности. В стилистике художников нет ориентации на чеканные нордические или древнеримские образцы, в них звучат солнечные ноты Эллады и теплота русских фресок — особенно у Самохвалова.

На выставке. Скульптура Марина Александрова © ИА REGNUM

Александр Самохвалов. Спартаковка Марина Александрова © ИА REGNUM

Самое главное, что отмечали и организаторы выставки, герои картин Дейнеки и Самохвалова — романтики и мечтатели. Их глаза широко раскрыты для окружающего мира и смотрят не только вокруг, но и в будущее. Эти люди оптимисты, причем, их оптимизм основан не на ожидании манны небесной, а на собственных усилиях, на радости созидания и удовлетворении результатами труда и саморазвития. Они любят работать, учиться, испытывать себя в спортивных состязаниях, смотреть в небо, радоваться праздникам и просто обществом друг друга. И нет, участие в парадах физкультурников вовсе не делало их «роботами», как заявляют уважаемые ученые искусствоведы. Синхронность не отупляла их, а несла счастье единения. Это счастье естественно для человека — существа социального, его испытывают даже участники «монстраций» и гей-парадов, выходящих продемонстрировать свою «яркую индивидуальность» и «непохожесть» — только эта их радость по сравнению с радостью молодых советских людей — как огонек коптилки рядом с Солнцем.

Александр Дейнека. Игра в мяч Марина Александрова © ИА REGNUM

Александр Дейнека. На финише Марина Александрова © ИА REGNUM

Александр Дейнека. Кросс Марина Александрова © ИА REGNUM

Есть, конечно, в эстетике художников 30-х, 40-х и более поздних времен минусы. Прежде всего, это касается парадных монументальных полотен, слишком торжественных и перенаселенных. Люди на них слишком красиво одеты, а их лица условны, несмотря на тщательно изображенные черты. Но главное — их чересчур много, чтобы ощутить сопереживание, и их эмоциональный фон слишком безоблачен. В этих полотнах нет конфликта и устремления, они полны праздничной расслабленности и самоуспокоенности, которая, среди прочего, и погубила Советский Союз. Но даже в этих картинах есть прорывы подлинного чувства — ребенок на руках у родителей или люди, завороженные и потрясенные мощными звуками «Апассионаты».

Александр Дейнека. Стахановцы. Фрагмент Марина Александрова © ИА REGNUM

Александр Самохвалов. Апассионата (Строители коммунизма). Фрагмент Марина Александрова © ИА REGNUM

Не стоит иронизировать над этими полотнами. Лучше рассматривать их как попытку верующего человека изобразить Рай, приблизить его и материализовать. Такие попытки редко бывают удачными, на них чаще всего лежит печать умозрительности и абстрактности — достаточно вспомнить райскую часть «Божественной комедии». Но без мечты о рае — на земле ли, в Небесах — нет веры, надежды, да и подлинной любви.

На выставке. Александр Дейнека. Сцена в электричке Марина Александрова © ИА REGNUM

Привлечет ли выставка молодого зрителя, а если привлечет, то какие чувства вызовет? Конечно, это зависит от имеющегося багажа, а он у каждого свой. Но мне кажется, что людям старым душой, исполненным слезливой ностальгии, здесь точно будет неуютно, как неуютно погруженному в уныние больному, случайно попавшему в спортивную раздевалку. Ведь то, с чем зритель сталкивается здесь — не «ласковый Миша», не мороженое за 40 копеек и не благостная улыбка Леонида Ильича. Здесь что ни картина то призыв широко открыть окно свежему ветру, умыться «водой ломозубой» и дерзко устремиться вперед, в манящую неизвестность. Это ведь все не про прошлое. Это про будущее — которое не может не быть, потому что изображенное на картинах Дейнеки, Самохвалова и других художников — не выдумка, а реальность, энергия, к которой можно подключиться, впитать ее и начать менять свою жизнь, счищая себя болотную тину постылой «стабильности» и ядовитую слизь всеотрицающего разрушительства.

Перед входом Марина Александрова © ИА REGNUM

Александр Дейнека. Автопортрет Марина Александрова © ИА REGNUM

Эта выставка — драгоценный шанс. Не провороньте!