Душанбе, , 14:19 — REGNUM В Доме кино в Душамбе открылась Неделя российских фильмов. В четвертом смотре будут представлены как картины уже завоевавшие известность, так и новинки, которые только выходят в широкий прокат. Форум организовывает компания «Фестсинема» при поддержке Министерства культуры России.

Первым фильмом, который увидели поклонники российского кино, стала картина режиссера Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». Она рассказывает о том, что в маленьком городе все на виду и, как бы человек ни скрывал что-то от своей семьи, тревожные сигналы до нее все равно дойдут.

Критики отмечают, что в фестивале участвуют больше авторские ленты, рассказывающие о проблемах в жизни, ставящие вопросы нравственности.

Также будут показаны такие фильмы, как «Сестренка» режиссера Александра Галибина, «Воскресенье» Светланы Проскуриной, «Керосин» Юсупа Разыкова.