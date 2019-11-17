Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM Премии имени Анатолия Луначарского — первого наркома просвещения советской России, которая по традиции вручается на итоговом заседании VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, носит особый характер. Ею награждаются работники культуры, представители не творческих профессий, чей труд обычно остается в тени, но без которых невозможна работа культурных и просветительских учреждений. Выступая на церемонии вручения, министр культуры России Владимир Мединский отметил: «Сегодня мы вручаем мою самую любимую премию. У нас немало наград — высоких, государственных, почетных, общественных, — для творцов, для тех, кто создаёт нашу культуру. Но при этом на втором плане остаются простые люди, остаются работники культуры, те, кто шьют костюмы для артистов, те, кто оборудуют сцену, кто стоят за спиной у режиссёра кинофильма и обеспечивают производство, музейные хранители, библиотекари, те, кто ухаживают в цирке за животными и многие другие. Без тысяч этих простых людей никакое созидание в культуре было бы невозможно».

Лауреатами 2019 года стали лучшие работники культуры из Белгородской, Курской, Московской, Псковской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областей, Чеченской и Чувашской республик и Чукотского автономного округа.