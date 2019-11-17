Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Министерство культуры РФ и Министерство по делам Евросоюза, искусства, культуры и СМИ Австрии подписали Меморандум о проведении Года театра и литературы (2020−2021 гг.). Торжественная церемония прошла на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культeры РФ.

«В прошлом году между нашими странами с фантастическим успехом прошел Год музыки, в этом — завершается Год молодежных обменов. Нам кажется, что новый проект будет квинтэссенцией этих годов, фактически это будет наследие, которое мы выносим из двух обменных годов России и Австрии. Новый проект будет привязан к театральным сезонам и, прежде всего, к Зальцбургскому фестивалю, который станет кульминацией Года», — рассказала журналистам замминистра культуры Алла Манилова.Министр по делам Евросоюза, искусства, культуры и СМИ Австрийской Республики Александр Шалленберг поздравил с успешной организацией форума в Санкт-Петербурге, подчеркнув его масштаб. Также он отметил, что его ведомство будет и дальше работать над успешным развитием двусторонних связей в области культуры.