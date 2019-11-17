Москва, , 13:37 — REGNUM В галерее «На Песчаной» Объединения «Выставочные залы Москвы» состоялось открытие выставочного проекта «Лаборатория #01. Самые красивые». Об этом сообщает официальная страница события на Facebook.

Выставка является итогом работы лаборатории, в которую объединились преподаватели и выпускники кафедры Коммуникативного дизайна МГХПА им. С.Г. Строганова с целью исследования темы личных и профессиональных границ вне институциональной системы.

На выставке будут представлены проекты, созданные в рамках экспериментального формата лаборатории. Частью экспозиции станет уникальная подборка книг из коллекции «Самые красивые книги Германии», музейных каталогов, книг по архитектуре и фотографии, предоставленных Центром немецкой книги в Москве.

Выставка продлится до 15 декабря 2019 года.