Женева, Швейцария, , 13:31 — REGNUM Женевский музей искусства и истории представил выставку «Метаморфозы». В экспозиции представлено 30 картин, скульптур и 20 гравюр из собственной коллекции музея. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

В фокусе — картина Шарля Жирона «Юность Вакха» (1879), впервые показываемая публике после реставрации. Важные участницы проекта — три картины Феликса Валлоттона: «Персей убивает дракона», «Орфей, растерзанный менадами» и «Андромеда, прикованная цепью».

Так же на выставке представлены картина «Бестиарий» (1925) Андре Массона относится к лучшему периоду творчества сюрреалиста, скульптура «Спящая Ариадна» Джорджо Де Кирико, графика «Фавн» сангиной Карла Швабе.

Выставка продлится до 16 февраля 2020 года.