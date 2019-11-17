Москва, , 13:26 — REGNUM 27 ноября галерея «Файн Арт» представит первую персональную выставку молодого художника Ванды Вертинской «Мерцание». Об этом сообщает портал ArtTube.

Как отмечают искусствоведы, при разглядывании картин возникает ощущение встречи с мистическим, с эзотерическим. Некоторые композиции напоминают ритуальные племенные головные уборы с перьями, с этническими узорами. Особенно экспрессивны белые, либо цветные пятна, — кажется, это мерцают глаза шаманов, горящие ослепительно белым светом из-за плоскости холста и пронизывающие смотрящего.

Ванда Вертинская о своей выставке: «Попытки разложить искусство, особенно искусство абстрактное, на внятные составляющие, как правило, обречена. Но проследить источники вдохновения художника иногда удается»

Выставка продлится до 15 января 2020 года.