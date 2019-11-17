Загреб, , 13:05 — REGNUM По данным туроператоров, с января 2019 года спрос на путевки в Хорватию стабильно рос, и эксперты предполагают, что эта тенденция сохранится и в будущем году, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Сотрудники представительства по туризму Хорватии сообщили, что за первые 9 месяцев этого года страну посетили 137 тысяч россиян, что на 12% больше показателей 2018 года. Эксперты отметили, что туристов из РФ мог привлечь большой спектр возможностей для отдыха, который предлагает Хорватия. Так, в пресс-службе туроператора TUI рассказали, что в 2019 году клиенты старались совмещать пляжный отдых с культурной программой, и самыми популярными достопримечательностями стали: национальный парк Плитвицкие озера, пещера Бередине, национальный парк Бриони и Колизей в Пуле. Желающие могут насладиться разнообразной местной кухней страны и ее винами, отправившись на одно из хозяйств.

Сотрудники туроператора пояснили, что «в предстоящем сезоне «TUI Россия» планирует увеличить свои объемы на направлении Хорватия в 2 раза».