Лос-Гатос, США, , 13:03 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что завершилось формирование актерского состава сериала «Новый вишневый вкус». Триллер основан на одноименном романе Тодда Гримсона и рассказывает о начинающем кинорежиссере, которая отправляется в тропические леса Бразилии для того, чтобы найти вдохновение, но в итоге сталкивается там с трудными для человеческого понимания сверхъестественными явлениями.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в актерский состав вошли Роза Салазар, известная по «Алита: Боевой ангел», «Отмена», «Мужчина ищет женщину», «Американская история ужасов» и «Следствие по телу», Кэтрин Кинер, знакомая зрителям по картинам «Американское преступление», «Жизнь в забвении», «Если бы эти стены могли говорить» и «Быть Джоном Малковичем», Мэнни Хасинто, снявшийся в «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» и «Сверхъестетсвенное», Эрик Ланж, сыгравший в «Чемпион», «Ветреная река» и «Вы не знаете Джека», и Джефф Уорд.

В качестве шоураннеров выступили Ник Антоска, подаривший миру «Ганнибал», «Притворство», «Отчаянные меры» и «Оборотень», и Ленор Зион. Режиссером стал Аркаша Стивенсон, участвовавший в создании сериала «Легион».