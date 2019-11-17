Москва, , 13:01 — REGNUM Галерея MIZK представила выставку Людмилы Крутиковой «Cвет-о-тень» в пространстве CUBE.Moscow. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

Как отмечают искусствоведы, выставка Людмилы Крутиковой предлагает зрителю поразмышлять о визуальном восприятии, как о способности человека соединяться с окружающим пространством, то есть увидеть само «видение», как феномен, погрузиться в игру света и тени.

Будут представлены новые работы, выполненные в технике «литофания» — это искусство получать из фарфора полупрозрачные рельефные изображения. Также в галерее можно будет увидеть объемные керамические скульптуры художницы.

Выставка продлится до 8 декабря 2019 года.