Нью-Йорк, США, , 12:48 — REGNUM Ежегодный благотворительный бал Метрополитен-музея Met Gala объявил тему выставки этого года: «О времени: мода и длительность». Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

В основе экспозиции, которая представит около 160 предметов с 1870-х годов и до сегодняшнего дня, лежит концепция времени французского философа Анри Бергсона. В частности, он обозначил проживаемое время, когда нет прошлого и будущего, а настоящее неуловимо, термином «durée» («длительность»). На выставке выстроят черно-белые параллели между одеждой прошлого и современными костюмами, а перед ее открытием состоится традиционный бал с участием мировых звезд.

Директор Метрополитен-музея Макс Холляйн: «Эта выставка рассмотрит эфемерную природу моды, отсылая к прошлому и забегая вперед, чтобы показать, как она может быть линейной и циклической».

Выставка пройдет с 7 мая по 7 сентября 2020 года.