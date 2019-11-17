Бербанк, США, , 12:46 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании NBC объявило о том, что стартовала работа над сериалом «Первопроходец». Картина основана на одноименном романе Бриджет Тайлер.

Научно-фантастическая драма повествует о женщине, которая вместе с двумя детьми приняла участие в программе по колонизации недавно открытой планеты. Все осложнилось, когда их прибытие в новый дом прошло не по плану из-за технических неполадок, в результате которых случилась серьезная авария, унесшая жизнь сына главной героини. Теперь ей и ее дочери придется применить все навыки для того, чтобы выжить.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Мэтт Никс, подаривший миру «Одаренные», «В розыске», «Черная метка», «Хорошие парни» и «Комедианты», и сама писательница Бриджет Тайлер. Команду исполнительных продюсеров возглавили Марти Бауэн, участвовавший в создании картин «Виноваты звезды», «Дальняя дорога», «Дорогой Джон» и «Мистер Мерседес», а также Джош Леви и Пит Харрис.