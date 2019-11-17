Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Disney+ объявило о том, что к актерскому составу сериала «Локи» присоединилась Софи Ди Мартино, получившая признание благодаря картинам «Идеал», «Чисто английские убийства», «Обед в пятницу вечером», «Выжившие» и «В пустыне смерти». Актриса исполнит одну из главных ролей в сериале. Супергеройская драма рассказывает историю одного из персонажей вселенной Marvel, одиозного и коварного бога Локи.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, другим исполнителем главной роли стал обладатель премии «Золотой Глобус» Том Хиддлстон, известный по «Кориолан», «Выживут только любовники», «Тор 2: Царство тьмы», «Пустая корона» и «Ночной администратор».

В качестве шоураннера выступил Майкл Валдрон, подаривший миру сериалы «Квест Хармон» и «Хорошая игра». Команду исполнительных продюсеров возглавил Кевин Файги, участвовавший в создании картин «Мстители», «Стражи Галактики», «Люди Икс» и «Агент Картер». Режиссером стала Кейт Херрон.