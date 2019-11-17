Москва, , 12:31 — REGNUM 21 ноября в Выставочных залах Государственного музея А.С. Пушкина открывается персональная выставка известного российского художника Ильи Комова. Зрители увидят новые живописные работы мастера — плоды его последних творческих вояжей в Петербург. Об этом сообщает портал ArtTube.

Как отмечают искусствоведы, автор назвал свою выставку «Рифмы» не случайно. Яркий художественный образ Санкт-Петербурга в трактовке Комова неразрывно связан с Пушкиным и русской поэзией. Картины-рифмы, созданные с помощью красок и кисти, удивительным образом созвучны поэтическим строкам, обладают схожим внутренним строем и звучанием.

На выставке будут представлены около тридцати полотен, преимущественно созданных на протяжении нескольких последних лет. Как отмечают искусствоведы, основное богатство пейзажей Комова состоит в особой поэтичности внутреннего строя, хрупкой лиричности сюжетной основы, и мощном внутреннем и внешнем звучании, ярком цветовом решении и смелой композиции, преображающей знакомые урбанистические мотивы.

Выставка продлится до 15 декабря 2019 года.