Москва, , 12:24 — REGNUM Работу художника Пацифико Силано, которого в Москве представляет Fragment Gallery на выставке «Как исчезнуть» («How to disappear»), купил в свою коллекцию нью-йоркский Музей современного искусства (MoMA). Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

В сентябре Fragment Gallery представила первую в России персональную выставку американского художника, исследующую взаимосвязи между утратой и вожделением, смертью и желанием. В своем проекте художник использует эротические журналы.

В связи с большим ажиотажем, случившимся из-за возросшей популярности художника, Fragment Gallery решила продлить выставку Силано до 5 декабря. Как отмечают искусствоведы, его работы пропитаны невинностью и наивностью, их отличают эйфорические цвета, в них чувствуется аура полного освобождения.