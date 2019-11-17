Москва, , 12:22 — REGNUM 21 ноября галерея ГУМ-Red-Line представит групповой проект Recycle or die, объединяющий работы 15 участников в разных медиа и посвященный темам ресайклинга, экологии, избыточного потребления и токсичных активов. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

В центральной части экспозиции — инсталляция Егора Крафта «Двенадцать таблиц», историческим прототипом которой послужили первые римские Законы двенадцати таблиц. Автор представляет современную, постоянно обновляющуюся версию законов интернета и защиты личных данных, подключенную к закрытым профессиональным ресурсам для программистов и хакеров.

Куратор Елена Баканова: «Если в игровом режиме представить себе экспозицию как конструкцию условного храма, мы можем увидеть все иерархии служителей нового культа и различных его разновидностей — от космизма до языческих ритуалов. Ждем вас в политеистическом храме экологии».

Выставка продлится до 17 декабря 2019 года.