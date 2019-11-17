Лос-Анджелес, США, , 12:17 — REGNUM Американский актёр Дуэйн Джонсон в совсем Instagram заявил, что он согласился сыграть главную роль в новом кинокомиксе DC «Чёрный Адам», потому что ему всегда хотелось быть похожим на Супермена, но не хотел быть исключительно положительным персонажем. Об этом пишет интернет-портал КиноПоиск.

Дуэйн Джонсон признался, что ему всегда нравились суперспособности Супермена, но сам актёр всегда был непослушным мальчиком и любил «играть не по правилам», при этом он всегда поступал справедливо по отношению к другим. Поэтому образ антигероя из комиксов DC Чёрного Адама, по мнению актера, гораздо больше подходит ему.

Кинокритики отмечают, что в последнее время в массовом коммерческом кино наметился тренд на продвижение антигероев и раскрытие их образов, так как их мотивация больше интересует зрителя, пытающегося разобраться в «анатомии зла».