Нью-Йорк, США, , 11:36 — REGNUM Руководство социальной сети ранее внедрило функцию скрытых лайков в Instagram в нескольких странах, однако теперь она распространится на пользователей всех стран мира. Об этом сообщает The Blueprint.

Новость об исчезновении лайков была объявлена еще в июле. Но тестировали её лишь в некоторых странах: Канаде, Бразилии, Италии, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Глава Instagram Адам Моссери прокомментировал нововведение: «Хотя отзывы о раннем тестировании были положительными, так как речь идет о фундаментальном изменении в Instagram, мы продолжаем тестировать новую функцию, чтобы получить больше отзывов представителей нашего глобального сообщества»