Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге проходит фестиваль нового берлинского кино, в программу которого войдут дискуссии и серия кинопоказов. Фестиваль будет идти до 18 ноября, площадками выступают Дом кино и книжный магазин «Порядок слов». Об этом пишет журнал Искусство Кино.

Фестиваль организован журналом «Револьвер», самым авторитетным журналом о современном авторском кино в Германии. Фестиваль начнётся с вводной дискуссии на тему «От постсоветского к «сегодня»: рефлексия реальности в российском и немецком кино 1990−2010-х годов». Затем зрителям представится возможностью познакомиться с такими картинами, как «Секс: говори» (Саския Валькер, Ральф Хеельман), «Грабитель» (Беньямин Хайзенберг), «Кастинг» (Николас Вакербарт).

Все картины будут демонстрироваться на языке оригинала (немецком) с русскими субтитрами. Вход на площадки фестиваля свободный.