Москва, , 11:14 — REGNUM Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров удивил всех своим резким похудением: он сбросил за короткое время несколько десятков килограммов лишнего веса и уже успел раскрыть журналистам секрет своего преображения. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Певец поведал, что стал внимательнее относиться к себе, он увлекся интервальным голоданием и стал усиленно заниматься спортом. Вот как Филипп комментировал своё преображение: «Спорт, правильная диета и желание удивлять других».

Но главным примером для подражания стала его бывшая супруга Алла Пугачева, которая также стремительно сбросила вес. «Когда тебе за 50, ты начинаешь думать, что будет, когда тебе будет 60. А примеры Шер или Аллы Пугачевой, которые блистательно выглядят в свои молодые годы и не дают покоя никому, — это стимул и мотивация не только для женщин, но и для мужчин», — высказался артист.