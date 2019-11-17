Москва, , 11:09 — REGNUM 21 ноября в галерее ARTSTORY откроется выставка «Моисей Фейгин. И смеюсь, и плачу» к 115-летию художника — последнего представителя русского авангарда. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Как отмечают искусствоведы, Моисей Фейгин стал связующим звеном с революционными новаторами-авангардистами начала XX века. Пройдя через «советский период», освоив и переработав традиции и идеи середины прошлого столетия, он осознанно пришел на рубеже тысячелетий к современному искусству. А когда художнику исполнилось 103 года, фамилия Фейгина была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как «самого старого работающего профессионального художника».

Экспозиция включит живопись и графику из собраний семьи художника и галереи ARTSTORY, а также некоторых других частных коллекций. Часть экспозиции займет специально созданный лабиринт, символизирующий серпантин жизни и творческого пути художника.

Выставка продлится до 16 февраля 2020 года.