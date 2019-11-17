Москва, , 11:07 — REGNUM В Москве прошла церемония награждения премией в области независимой музыки Jager Music Awards. «Группой года» стал коллектив Shortparis, который помимо всего прочего стал лидером по количеству полученных статуэток. Они получили награду в номинации «Лучший сингл» и «Видео года» за песню «Страшно».

Необходимо отметить, что в номинации «Лучший электронный проект» победила Мирабелла Карьянова, которая выступает под псевдонимом Ishome, родом из Санкт-Петербурга. «Диджеем года» стала София Родина из Магадана.

По информации российского новостного портала Афиша Daily, в категории «Рок» победителем стал белорусский коллектив, ветераны пост-панка, «Петля пристрастия». Лучшим хип-хоп проектом стал казахский «Масло черного тмина».

В номинации «Событие» лидером стал фестиваль «Боль». Особую награду за вклад в индустрию получил музыкальный продюсер Вечернего Урганта Сергей Мудрик. Лейблом года же стал Ored Recordings, который является популяризатором традиционной музыки народов России.