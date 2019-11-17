Москва, , 11:01 — REGNUM Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что с начала работы контакт-центра для туристов 1 августа туда обратились за помощью более 10 тысяч человек, сообщает Российская газета.

Наталья Сергунина объяснила, почему создание центра было столь важно: «конечно, туристов привлекают ухоженные и безопасные города, их национальный колорит, историческое наследие, культурная программа. Но также важны и специализированные сервисы. Они формируют комфортную и гостеприимную среду. И могут задать настроение всей поездке — даже на этапе ее подготовки». Все желающие могут позвонить на горячую линию круглосуточно и получить консультацию по самым разнообразным вопросам:

например, узнать режим работы самых популярных достопримечательностей, или же получить информацию о рейсах из Москвы.

Добавим, что короткий номер контакт-центра — 122; он доступен по Москве и Московской области, из любого другого места можно позвонить по десятизначному номеру +7 (495) 121 01 11. На горячей линии также дежурят люди, владеющие английским языком.