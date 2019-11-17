Нью-Йорк, США, , 10:49 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о том, что состоялась премьера седьмого сезона сериала «Рэй Донован». Драма повествует о человеке, который способен с легкостью решить любые проблемы в любой «весовой категории»: будь то трудности крупной финансовой корпорации или угрозы со стороны представителей преступного мира. Единственное что представляет сложность для главного героя — его собственная личная жизнь.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Лив Шрайбер, известный по «Ураган», «Росомаха: Начало», «Кейт и Лео», «Гитлер: Восхождение дьявола» и «Яков лжец», обладатель премии Международного Московского кинофестиваля Эдди Марсан, знакомый зрителям по картинам «Шерлок Холмс», «Иллюзионист», «Остановившаяся жизнь» и «Хэнкок», Дэш Майок, снявшийся в «Послезавтра» и «Хорошая жена», Кэтрин Менниг, сыгравшая в «Линкольн для адвоката», «Декстер» и «Все путем», и Пуч Холл.

В качестве шоураннера выступила Энн Бидермен, подарившая миру «Первобытный страх» и «Джонни Д.». Команду исполнительных продюсеров возглавили Джон Х. Радулович, участвовавший в создании картин «Блудливая Калифорния», «Столик в углу», «Обитель лжи» и «Люди Икс 2», и Дэвид Холландер, благодаря которому свет увидел «Защитник». Работу над сценарием вел Карл Таро Гринфилд. Режиссерами стали Джон Дал, Майкл Аппендаль и Такер Гейтс.