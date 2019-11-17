Москва, , 10:45 — REGNUM 19 ноября в Государственном биологический музек им. К. А. Тимирязева откроется выставка японского фотографа Сигэру Ёсиды из многолетнего проекта, посвященного уникальным деревьям планеты. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Как отмечают искусствоведы, увидев 2000-летнее камфорное дерево в святилище Киномия в Атами, Сигэру испытал настоящее благоговение. С этого момента в течение более 10 лет фотограф ездил сначала по Японии, снимая древние деревья-исполины для календаря, а затем и по многим другим странам.

С создания серии «Большое дерево в этом мире» Сигэру Ёсида начинал свой творческий путь, фотографируя в Африке, США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии, Германии, Великобритании, а также на Мадагаскаре и Тайване. В Москве этот проект будет представлен впервые, сам автор планирует посетить открытие фотовыставки.

Выставка продлится до 15 декабря 2019 года.