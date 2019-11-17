Анапа, Краснодарский край, , 10:39 — REGNUM С января 2019 года аэропорт Анапа обслужил 1 538 331 пассажира, что на 11% больше показателей прошлого года (1 383 000 человек), сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Основная масса перелетов приходится на внутренние направления: в 2019 году воспользовались 1 525 178 пассажиров — на 10% больше, чем за такой же период в 2018 году. По международным направлениям путешествовали всего 13 153 человека. Количество полетов за период с января по октябрь составило 6709 штук — на 8% больше показателей предыдущего года. Общим объем перевезенных грузов и почты превысил 890 тонн.

Добавим, что в 2019 году чаще всего в Анапу летали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Тюмени. Самым популярным заграничным направлением стал Стамбул, авиасообщение с которым обеспечивает Onur Air.