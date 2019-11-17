Тюмень, , 11:20 — REGNUM В Тюмени 16 и 17 ноября в Центре инклюзивных искусств и технологий с успехом прошёл спектакль «Тарарам» по стихам Саши Чёрного с участием слепых актёров «Экспериментального шекспировского театра». Вскоре театр покажет постановку в других городах Уральского федерального округа — намечены гастроли в ХМАО, ЯНАО, Курганскую и Свердловскую области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель театра Алексей Ушаков.

Многое в этом спектакле впервые для театральной истории Тюменской области. Основное новшество заключается в том, что спектакль благодаря тифлокомментированию могут воспринимать абсолютно невидящие люди. Тифлокомментирование — это словесное пояснение или описание предмета, пространства или действия. Чтобы слепому человеку «увидеть» спектакль, выдаются специальные наушники, через которые доносятся не только звуки сцены, но и специальный комментатор рассказывает о действиях актёров.

«Для этого было закуплено специальное оборудование. Зрители без особенностей со зрением приходят часто посмотреть на эксперимент — как слепые люди играют. Но постановка настолько пронзительная, что после спектакля они признаются в том, что даже не заметили особенности актёров. И очень приятно, когда обсуждается сама постановка, зрителей до глубины души трогает трагедия человека в Первой мировой войне», — поясняет Алексей Ушаков.

В спектакле «Тарарам» звучат знаменитые стихи русского поэта начала ХХ века Саши Чёрного «Легенда», «Письмо от сына», «Сборный пункт», «Под лазаретом», «На фронт» и другие. Музыкальное сопровождение тоже из той эпохи — песни, романсы и музыка конца XIX — начала XX века.

«Этот материал выбрали сами участники студии. Руководитель студии Екатерина Матюшкина предложила на выбор несколько пьес и тем. Но они остановились на истории человека, пережившего Первую мировую войну. Материал сложный, и события начала ХХ века в связи с этой войной широко не обсуждаются. И он стал интересен и актёрам, и зрителям», — сообщил Алексей Ушаков.

Театральная студия слепых актёров появилась год назад. Её участниками стали молодые люди из Тюменского областного отделения Всероссийского общества слепых. Они занимаются под началом Екатерины Матюшкиной, единственного, кстати, в регионе тифлокомментатора, сценической речью, актёрским мастерством и другим театральным премудростям.

«Сперва в студию пришло 25 инвалидов по зрению. Но в Центре есть широкий выбор для творчества и некоторые ребята ушли в танцевальную студию. Разносторонне одарённые люди. Если им предоставить условия для реализации талантов, то они органично вливаются и социализируются в окружающем мире. У нас в театре есть актёр, который не только не видит, не слышит, ещё и аутист. Но ему была так подобрана роль в постановке, что зрители об этом не догадываются», — рассказывает Алексей Ушаков.

Отметим, что в 2018 году молодежный «Экспериментальный шекспировский театр» учредил и организовал масштабный социально-культурный проект — «Многофункциональный межрегиональный центр инклюзивных искусств и технологий». Проект этот долгосрочный, и в нём используется уникальный опыт специалистов инклюзивного театрального и смежного искусства. Проект второй год подряд выигрывает конкурсы Фонда президентов грантов, и заявка в 2019 году была одобрена в размере 5,8 млн рублей.