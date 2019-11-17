Москва, , 10:32 — REGNUM 24 ноября в Рахманиновском зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского пройдет концерт «Альфред Шнитке. Кино и реальность», который будет приурочен к 85-летию со дня рождения композитора. Сообщается, что данное мероприятие будет организованно «Студией новой музыки».

В этот вечер будут исполнены сюиты из музыки Шнитке к двум знаменитым фильмам двух знаменитых режиссеров — «Маленькие трагедии» Михаила Швейцера и «Спорт, спорт, спорт» Элема Климова.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в ходе мероприятия режиссер Андрей Хржановский расскажет о дружбе с композитором и о том, как советской цензуре не удалось разрушить мультипликационный фильм для взрослых «Стеклянную гармонику».

Эта картина будет также показана на предстоящем концерте.