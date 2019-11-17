Москва, , 10:11 — REGNUM Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».

Картина повествует трагическую историю молодоженов Екатерины и Дмитрия, которые решают переехать в приграничный городок на Кавказе. Счастливый брак омрачила измена девушки с молодым человеком по имени Вадим, от которого героиня рожает дочь. В результате цепи случайных событий молодая семья погибает. Однако, спустя 20 лет именно Вадима обвиняют в случившемся.

По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», главные роли исполнили Максим Дрозд, известный по таким картинам, как «Какая чудная игра», «Изгнание», «Адмиралъ», «Наружное наблюдение» и «Ловушка», Катерина Тышкевич, знакомая зрителям по картинам «Экипаж», «Поддубный», «Метро» и «Ласточкино гнездо», Антон Батырев, снявшийся в сериалах «Карпов» и «Выжить После», Ирина Ефремова, сыгравший в сериалах «Будет светлым день», «Охота на изюбря», Надежда Мейхер известная по ролям в таких картинах, как «Ты меня любишь?» и «Золушка».

Команду исполнительных продюсеров возглавили Виктор Мирский, участвовавший в создании картин «Все не случайно», «Мотыльки», «Сын отца народов» и «Красная королева», и Евгений Третьяк. Режиссером и сценаристом стала Оксана Байрак, известная по картинам «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь», «Аврора», «Женская интуиция» и «В двух километрах от Нового года».