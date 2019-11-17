Купертино, США, , 10:09 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Apple TV+ объявило о том, что к актерскому составу сериала «Берег Москитов» присоединилась Кимберли Элиз, получившая признание благодаря «Анатомия страсти», «Гордость», «Песни о любви», «Золотые руки» и «Частная практика». Актриса сыграет работника спецслужб, преследующего главных героев. Приключенческая драма является ремейком одноименного кинофильма 1986 года и рассказывает историю идеалиста по имени Элли Фокс, устремившегося вместе со своей семьей в леса Амазонии в поисках рая на Земле. Однако, вместо того чтобы наслаждаться жизнью в своей маленькой утопии, герои сталкиваются с необходимостью сражаться за свое выживание.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Джастин Теру, известный по «Малхолланд Драйв», «Дюплекс», «Оставленные», «Маньяк» и «Парки и зоны отдыха», Мелисса Джордж, знакомая зрителям по картинам «Музыка внутри», «Цена измены», «Темный город» и «Под прицелом», Гэбриел Бейтман, сыгравший в «Сталкер», «Анатомия страсти» и «Реанимация», и Логан Полиш.

В качестве шоураннера выступил Нил Кросс, подаривший миру «Лютер», «Призраки» и «Доктор Кто». Команду исполнительных продюсеров возглавил Руперт Уайатт, участвовавший в создании картин «Восстание планеты обезьян», «Изгоняющий дьявола», «Агент» и «Битва за Землю».