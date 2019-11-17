Лос-Анджелес, США, , 10:04 — REGNUM Американская исполнительница, автор песен Тейлор Свифт сообщила поклонникам, что планировала выступить на церемонии вручения премии American Music Awards с попурри из своих хитов, однако бывший лейбл не дал ей это сделать. Представители Big Machine Records отмечают, что это будет расцениваться как «перезапись» ее музыки, а такая возможность будет доступна артистке только со следующего года.

Как заявляет исполнительница, лейбл также запретил Netflix использовать ее старые треки в новом документальном фильме о жизни Свифт. Об этом она сообщила поклонникам в своем твиттере.

Лейбл разрешает артистке использовать свои старые хиты, только при условии, что она не будет перезаписывать их один в один. Тейлор Свифт же утверждает, что имеет на это законные основания.

Она попросила своих поклонников, чтобы те обратились к представителям лейбла, ведь под угрозой находятся не только выход фильма и выступление на церемонии вручения, но и другие мероприятия вплоть до ноября 2020 года.