Москва, , 10:03 — REGNUM В сети состоялась премьера нового ролика российской исполнительницы Лолиты Милявской. Клип получил название «Тело», был снят на одноименную песню и стал своеобразным подарком певицы себе на день рождения.

По информации российского новостного агентства InterMedia, режиссером видеоклипа стал Леонид Колосовский, который ранее сотрудничал с группой «Ленинград».

По сюжету ролика певица отдыхает с подругами, выпивает с ними в лимузине, танцует в клубе, а также наблюдает за мужским стриптизом. Она активно флиртует с мужчинами и пробует себя в роли танцовщицы go go. Стоит отметить, что недавно исполнительница развелась со своим мужем, а также подала на него в суд, заявив, что на ее деньги тот содержал любовницу.

«А вот вам и «Тело». Я решила не покупать себе что-нибудь «в ушки», а подарить удовольствие от хулиганства», — отметила Лолита.