Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Состоялась премьера нового клипа питерского музыкального коллектива Little Big. Клип на песню Go Bananas за один день набрал на видеохостинге Youtube около 6 миллионов просмотров и в настоящее время находится на 7-м месте в списке самых популярных видео в русскоязычном сегменте сайта.

Некоторые отмечают, что новый клип и песня получились «даже лучше» вирусной песни Skibidi. Стоит отметить, что эта песня в минувшем году смогла набрать примерно 310 миллионов просмотров.

Сообщается, что Go Bananas стала заглавной песней мини-альбома группы, который был презентован 14 ноября.