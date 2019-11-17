Монреаль, Канада, , 09:52 — REGNUM В сети состоялся релиз альбома канадской исполнительницы Дион Селин. Новая пластинка получила название «Courage» и включает в себя 20 треков.

Сообщается, что это первая за шесть лет англоязычная пластинка артистки.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в трек-лист вошли и ранее выпущенные треки «Flying On My Own», «Imperfections», «Lying Down». Стоит отметить, что последний трек был записан в соавторстве с Дэвидом Геттой и Сиа. Кроме того, ранее вместе с клипом был выпущен и заглавный трек «Courage», который, по словам исполнительницы, посвящен недавно скончавшемуся мужу.

«Я думаю, что всегда была храброй. Надеюсь не слишком претенциозно, но я всегда это подчеркивала», — отмечает она.