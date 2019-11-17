Москва, , 10:17 — REGNUM Новые персонажи появятся в продолжении мультсериала для детей «Ну, погоди!». Об этом рассказала глава правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва в интервью RT.

По словам Слащёвой, в новые эпизоды добавят второстепенных персонажей, события с которыми будут происходить на фоне традиционных главных героев, Волка и Зайца. Какие конкретно персонажи будут добавлены в сериал, Слащёва не уточнила.

Кроме того, Слащёва отметила, что студия будет очень внимательно подходить к озвучке новых серий, чтобы сохранить аутентичность главных героев.

При этом руководитель киностудии пояснила, что пока неясно, кто из артистов будет занят в озвучке сериала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выпуске новых серий популярного мульсериала «Ну, погоди!». По плану киностудии «Союзмультфильм», выход новых серий на экраны начнётся с 2020 года, всего предполагается выпустить 26 серий.

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