Лондон, , 09:40 — REGNUM Британская рок-группа Queen выпустила мобильное приложение, которое способно оценивать голос пользователя и сравнивать его с голосом Фредди Меркьюри. Приложение, которое анализирует высоту, тембр и мелодичность голоса, получило название FreddieMeter.

Пользователи приложением могут на выбор спеть один из хитов группы, а также бросить вызов своим друзьям. В зависимости от успеха они получают оценку по 100-бальной шкале.

По информации британского музыкального журнала New Musical Express, это приложение было совместно разработано Google Creative Lab и Google Research и приурочено к 44-й годовщине первого живого исполнения хита «Bohemian Rhapsody».

Тем не менее, некоторые фанаты не смогли по достоинству оценить эту задумку. Многие из них назвали приложение «бесполезным», отметив, что голос Меркьюри уникален и неповторим.