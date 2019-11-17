Москва, , 09:38 — REGNUM На телеканал «Россия 1» выйдет 6 сезон Всероссийского конкурса молодых талантов «Синяя птица», цель которого найти способных детей и подростков.

Согласно новостной службе «Вокруг ТВ», 17 ноября стартует новый сезон конкурса, в котором 40 молодых ребят будут пытаться произвести впечатление на жюри, показывая акробатические номера, играя на музыкальных инструментах, танцуя или исполняя песни.

Места судей в новом сезоне займут актер, сценарист и режиссер Сергей Безруков, знакомый зрителям по там картинам, как «Бригада», «Мастер и Маргарита» и «Псих», скрипачка и дирижер Светлана Безродная, российский артист балета Николай Цискаридзе, актриса Елена Яковлева, известная по таким картинам, как «Преступление и наказание», «Воспитание жестокости у женщин и собак» и «Лестница», певец Олег Погудин и пианист Денис Мацуев. Ведущей шоу станет российская журналистка Дарья Златопольская.