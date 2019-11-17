Ростов-на-Дону, , 09:34 — REGNUM С 17 по 26 ноября в Ростове-на-Дону будет проходить форум «Ростов-на-Дону — музыкальная столица Юга России», который будет посвящен 80-летию Ростовской организации Союза композиторов России. 18 ноября в Ростовской филармонии будет представлен симфонический мастер-класс «Репетиция оркестра».

Сообщается, что автором идеи стал глава Санкт-Петербургского филиала Союза композиторов России Антон Танонов. «Репетиция оркестра — интерактивный симфонический мастер-класс, где лицом к лицу встречаются композитор, дирижер, исполнители и публика», — говорит идейный вдохновитель мероприятия.

По информации российского новостного агентства InterMedia, глава Союза композиторов России Карина Абрамова отметила, что «Репетиция оркестра» призвана «сломать барьер», прежде всего, психологический по отношению к современной академической музыке.

Напомним, что впервые проект с таким названием был показан в 2018 году на VII Санкт-Петербургском Международном культурном форуме.