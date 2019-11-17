Москва, , 09:29 — REGNUM В Москве в галерее AZOT Александр Бланарь и Дарья Сабельникова представляют групповую выставку «Посмотри на себя». Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

В центре внимания выставки изображение человека и жанр портрета. С момента своего зарождения он изменялся, переходя от канонических изображений к символическим и даже абстрактным, а сейчас нам привычнее видеть «селфи» в качестве репрезентации самих себя.

Кураторы решили посмотреть, как молодые художники изображают людей и интерпретируют жанр портрета. На выставке будут представлены портреты в самой разной форме — видео, фотография, живопись, рисунок, вышивка.

Выставка продлится до 8 декабря 2019 года.