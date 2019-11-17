Москва, , 09:21 — REGNUM Первый канал 16 ноября показал трансляцию празднования Дня рождения КВН. Проекту исполнилось 58 лет.

Программа стартовала в 1961 году благодаря журналисту Сергею Муратову, инженеру Михаилу Яковлеву и врачу Альберту Аксельроду. Цель участников программы — остроумно шутить на всевозможные темы. С 1964 года ведущим программы является Александр Масляков.

Идея праздновать День рождения Клуба Веселых и Находчивых появилась у Александра Маслякова в 2001 году. С тех пор каждый год на сцену выходят самые веселые и смешные команды, отмечая день рождения любимой передачи. В этот раз в Центральном академическом театре Российской армии собрались команды «Будем дружить семьями» города Москва, «Такая история» из Орла, «НАТЕ» из Станицы Брюховецкой и «Наполеон Динамит» из Тюменской области.