Санкт-Петербург, , 23:54 — REGNUM На VIII международном культурном форуме состоялась презентация программы юбилейного Зальцбургского фестиваля, который в 2020 году отметит свое 100-летие. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Презентацию «100 лет Зальцбургскому фестивалю: хранитель традиций и трендсеттер» провела президент Зальцбургского фестиваля и арт-менеджер Хельга Рабль-Штадлер. Модератором мероприятия выступил исполнительный директор Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи Дмитрий Гринченко.

«Зальцбургский фестиваль — это то, к чему мы стремимся, проводя, например, Зимний международный фестиваль искусств в Сочи. Это совершенно феноменальная история, как можно на протяжении 100 лет быть одним из лучших фестивалей в мире, но сохранить актуальность, не превратиться в фестиваль-музей», — отметил Гринченко.

В программу Зальцбургского фестиваля 2020 года войдут 6 оперных постановок и 2 оперы в концертном исполнении, 91 концерт и 57 театральных постановок. Презентация юбилейного Зальцбургского фестиваля на Форуме стала прологом к череде дальнейших совместных культурных проектов двух стран, среди которых Год литературы и театра Россия — Австрия 2020−2021.

Напомним, Зальцбургский фестиваль был основан в 1920 году. С идей об учреждении этого мероприятия выступили художники и деятели искусства, которые посчитали, что после Первой мировой войны необходимо было дать людям другое ощущение мира. В 2019 году на крупнейшем фестивале классической музыки в мире прошли 242 мероприятия на 16 площадках.

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