Пермь, 16 ноября 2019, 23:25 — REGNUM В пермском арт-пространстве «Дом Боне» откроется выставка «Осколки рая». Об этом 16 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Рыбина «Островитянка»
Светлана Рыбина «Островитянка»

На экспозиции будут представлены картины, которые раскроют всю полноту образов рая и ада, которые далеки от стереотипных представлений о них у большинства людей.

«Воссоздав в пространстве галереи собственный тропический остров, мы хотели бы напомнить жителям Перми, что рай и ад имеют мало общего с кокосами и пестрыми рубашками. И рай, и ад находятся внутри нас», — отмечают организаторы выставки.

Напомним, открытие экспозиции «Осколки рая» в галерее «Дом Боне» состоится 21 ноября. Она продлится до 22 января 2020 года.

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