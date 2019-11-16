Москва, , 23:04 — REGNUM Российский поэт и музыкант Андрей Лысиков, более известный под псевдонимом Дельфин, выпустил в свет новый альбом «Край». Это одиннадцатая студийная пластинка в дискографии музыканта.

Музыкант отмечает, что название альбома отражает его нынешнее душевное состояние.

По информации российского новостного агентства InterMedia, 5 декабря альбом будет представлен в питерском концертном зале «Колизей», а 7 декабря состоится презентация альбома в московском клубе «1930».

«События, происходящие вокруг нас, как бы нам этого не хотелось, все равно влияют на нашу жизнь. В работе над альбомом я думал о том, какие в связи с этим мысли, и о том, какие процессы во внутреннем мире человека провоцируют внешние факторы», — говорит музыкант.