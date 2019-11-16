Сиэтл, США, , 23:02 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazon Prime Video объявило о том, что к актерскому составу сериала «Карнивал Роу» присоединился Джей Али, получивший признание благодаря «Сорвиголова», «Анатомия страсти», «Напарницы», «Фостеры» и «Морская полиция: Спецотдел».Фентези драма повествует о мегаполисе, в который стекаются различные мифические существа. Фантастические беженцы пытаются найти убежище от жуткой войны, разразившейся в их собственном мире из-за вторжения людей.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили двукратный обладатель премии «MTV», премии Европейской киноакадемии и премии Гильдии актеров США Орландо Блум, известный по «Властелин Колец», «Пираты Карибского моря», «Царство Небесное», «Троя» и «Массовка», Кара Делевинь, знакомая зрителям по картинам «Валлериан и город тысячи планет», «Влюбленные дети», «Бумажные города» и «Отряд самоубийц», Саймон Макберни, снявшийся в «Последний король Шотландии» и «Джейн Эйр», Тэмзин Мерчант, сыгравшая в «Тюдоры», «Гордость и предубеждение» и «Копенгаген», и Дэвид Гяси.

Команду исполнительных продюсеров возглавили Кристин Раск Робинсон, участвовавшая в создании картин «Жизнь, как она есть», «Форс-мажоры», «Родители» и «С большой буквы», и Гидеон Амир, благодаря которому свет увидел сериал «Туманы Авалона». Работу над сценарием вели Трэвис Бичем и Питер Камерон. Режиссерами стали Тор Фройденталь, Джон Эмиел и Анна Ферстер.