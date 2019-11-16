Москва, , 22:59 — REGNUM Состоялась премьера нового клипа российского исполнителя Мота. Видео получило название «Перекрестки».

По сюжету главными героями являются два влюбленных, которую сыграли Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Между ними происходят ссоры, они мирятся, а в конце оказывается, что главная героиня беременна.

По информации российского новостного агентства InterMedia, Агата отмечает, что необходимо отличать любовь в кино и в жизни. По ее мнению, в кино все происходящее выглядит драматично, но настоящая любовь — та, которая проходит через разные испытания.

Также Мот поделился, почему не стал сниматься в клипе вместе со своей супругой. «После выхода клипа «По буквам» мы с Марией больше не будем играть главные роли в лирических клипах. Мы закрыли трилогию, которая повествовала о нас», — говорит он.